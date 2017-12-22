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زلزال جديد يضرب إيران لليوم الثاني على التوالي

زلزال جديد يضرب إيران لليوم الثاني على التوالي
طهران(صدى):

قالت وكالات الأنباء الإيرانية، أن البلاد تعرضت أمس الخميس، لهزة أرضية جديدة بمحافظة كرمن؛ بلغت 5.2 على مقياس ريختر.

كما تعرضت العاصمة طهران، مساء الأربعاء، إلى زلزال بنفس القوة، أسفر عن مقتل شخصين.

وذكر المتحدث باسم لجنة إدارة الأزمة في محافظة كرمان، مصطفي موسوي، أن هذه الهزة ضربت منطقة كوهبنان على بعد 180 كيلومتراً من مدينة كرمان.

يُذكر أن منطقة كوهبنان تعرضت قبل ثلاثة أسابيع لهزة أرضية بـلغت 6.1 درجات على مقياس ريختر.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2257 ] نشر منذ يوم واحد

سبحان الله دعاء المسلمين علي المجوس

[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يوم واحد

اللهم زلزل الأرض تحت اقدامهم ودمرهم تدميرا ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ يوم واحد

زلزال مبارك في الجمعة المباركة سبحان الله ،،اللهم اغضب عليهم وانزل عليهم باسك الشديد وزلزل الارض من تحت اقدامهم المشركين الاوغاد

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