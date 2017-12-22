بالفيديو.. انفجار كابلات أبراج الضغط العالي في عامل أثناء إصلاحها
انقذت العناية الإلهية عامل كهرباء صيني، من الموت بأعجوبة، حيث تعرض لانفجار مفاجئ بخطوط ابراج الضغط العالي اثناء اصلاحها .
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد ظهور العامل يتدلى بين الخطوط ملفوفاً على وسطه حبل أمان ، وألسنة اللهب تتساقط من حوله عقب الانفجار ، اثناء قيامه بتصليح وتغيير كابلات الكهرباء القديمة بمقاطعة جويتشو الصينية .
وأكد رجال الإطفاء في بيان إعلامي أن العامل ظل على قيد الحياة فيما أُصيب فقط بجروح طفيفة على وجهه وذراعه .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يوم واحد
سبحان من انجاه ,,
,, ما أرررررررررررررربت لسى ,,
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يوم واحد
عند التعامل مع الكهرباء يجب الحذر منه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3607 ] نشر منذ يوم واحد
باقي له اجل لابد ان يستوفيه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 24 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
باقي له عمر في الحياه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 22 ساعة
من المعروف إذا في صيانة للكهرباء
انه يتم فصل التيار الكهربائي لحين الأنتهاء من اعمال الصيانة
والعامل لازم يتأكد من تعطيل الكهرباء
ولا فيستاهل ماجاه🤔