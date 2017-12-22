  • السبت 23

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. انفجار كابلات أبراج الضغط العالي في عامل أثناء إصلاحها

بالفيديو.. انفجار كابلات أبراج الضغط العالي في عامل أثناء إصلاحها

بالفيديو.. انفجار كابلات أبراج الضغط العالي في عامل أثناء إصلاحها
بكين(صدى):

انقذت العناية الإلهية عامل كهرباء صيني، من الموت بأعجوبة، حيث تعرض لانفجار مفاجئ بخطوط ابراج الضغط العالي اثناء اصلاحها .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد ظهور العامل يتدلى بين الخطوط ملفوفاً على وسطه حبل أمان ، وألسنة اللهب تتساقط من حوله عقب الانفجار ، اثناء قيامه بتصليح وتغيير كابلات الكهرباء القديمة بمقاطعة جويتشو الصينية .

وأكد رجال الإطفاء في بيان إعلامي أن العامل ظل على قيد الحياة فيما أُصيب فقط بجروح طفيفة على وجهه وذراعه .


الوسوم:, ,

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يوم واحد

سبحان من انجاه ,,

,, ما أرررررررررررررربت لسى ,,

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 24 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله

باقي له عمر في الحياه

[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 22 ساعة

من المعروف إذا في صيانة للكهرباء
انه يتم فصل التيار الكهربائي لحين الأنتهاء من اعمال الصيانة
والعامل لازم يتأكد من تعطيل الكهرباء
ولا فيستاهل ماجاه🤔

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *