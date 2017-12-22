بالفيديو.. انفجار كابلات أبراج الضغط العالي في عامل أثناء إصلاحها

بكين(صدى):

انقذت العناية الإلهية عامل كهرباء صيني، من الموت بأعجوبة، حيث تعرض لانفجار مفاجئ بخطوط ابراج الضغط العالي اثناء اصلاحها .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد ظهور العامل يتدلى بين الخطوط ملفوفاً على وسطه حبل أمان ، وألسنة اللهب تتساقط من حوله عقب الانفجار ، اثناء قيامه بتصليح وتغيير كابلات الكهرباء القديمة بمقاطعة جويتشو الصينية .

وأكد رجال الإطفاء في بيان إعلامي أن العامل ظل على قيد الحياة فيما أُصيب فقط بجروح طفيفة على وجهه وذراعه .

