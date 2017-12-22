كندا: داعش تهدد أمن البلاد

أوتاوا(صدى):

أكد وزير الأمن العام الكندي رالف غوديل، استمرارية مواجهة كندا مخاطر هجمات من قبل تنظيمات إرهابية، من عناصر تنظيم داعش، وعناصر من اليمين المتطرف.

وتعرضت كندا لهجوم مسلح على مسجد في كيبيك في يناير، ومقتل كنديين في هجوم إرهابي في بوركينا فاسو، والهجوم بالسكين ودهساً بشاحنة صغيرة هذا الخريف في إدمونتون.

وأشارت أجهزة الاستخبارات إلى وجود أفراد في كندا يشاركون في أنشطة على ارتباط بالإرهاب، موضحة أن هناك في الخارج أكثر من 190 متطرفاً لديهم روابط مع كندا، ولا سيما في العراق وسوريا وتركيا.