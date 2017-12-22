بالصور.. أول سجن في العالم يغير السلوك بالدنمارك

توشهافن(صدى):

أعلنت السلطات الدنماركية عن افتتاح سجن Storstøm بالقرب من بلدة ” جوندزليف ” وبلغ تكلفته 130 مليون دولار واستغرق لإنشائه خمسة سنوات ويمكن أن يضم 250 سجينا في أربعين مقصورة، وهو يبدو كمبني جامعي فاخر.

تبدو المقصورات كالغرف الفندقية الفاخرة، تحتوي كل مقصورة على شاشة تلفاز 22 بوصة، وثلاجة ونوافذ كبيرة، ومطابخ حديثة وفرش نظيف.

توجد بالسجن ورش للعمل وكنيسة ومكتبة وملعب رياضي ويقام أيضا محاضرات وتدريبات لتعليم الفنون، كل هذا بهدف تغير سلوك السجناء، حتى يتمكنوا من الانخراط مع المجتمع.

