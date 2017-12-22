” حساب المواطن ” يكشف عن موعد إيداع الدفعة الثانية

علي القحطاني(صدى):

كشف الحساب الرسمي لـ ” حساب المواطن ” ، عن موعد إيداع الدفعة الثانية، والذي يتم في يوم 10 يناير بداية العام المقبل.

وذكر الحساب الرسمي لـ ” حساب المواطن ” عبر موقع تويتر، اليوم: 19 يوماً متبقية لإيداع الدفعة الثانية من حساب المواطن في حسابات المستحقين، بتاريخ 10 يناير 2018.

ورصد الحساب مبالغ الدعم المقدمة لمستحقي حساب المواطن، وتبلغ 2 مليار ريال، مؤكدًا أن أكثر من 700 ألف أسرة استفادت من الدعم بنسبة تفوق 1000 ريال من الدفعة الأولى.

وحذر من أخذ المعلومات، من أي مصدر دونه، مشيرًا أنه في حالة وجود أي استفسارات، يمكنم التواصل على حساب خدمة العملاء.