بالفيديو .. ميسي لـ ” نيمار ” : أنت نموذج يحتذى به

ماجد محمد(صدى):

نشر الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، رسالة فيديو لصديقه البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، لتهنئته والتعبير عن إفتقاده له منذ أن غادر نيمار الفريق الأسباني.

وتمنى ميسي التوفيق لصديقه أينما كان، وأكد على رغبته الشديدة في مقابلته قريباً إما على أرض الملعب أو خارجه.

وقال ميسي أنه أرسل هدية لصديقه وأشار إنها حتماً ستعجبه.

وعلى نفس الخطى، قام نيمار بالرد على رسالة صديقه، قائلا : ” أشكرك أخي.. أنت نموذج يحتذى به وصديق عظيم ” .

