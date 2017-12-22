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فيديو طريف لأب يلعب مع ابنه الرضيع

فيديو طريف لأب يلعب مع ابنه الرضيع
بكين(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لأب صيني يحمل ابنه الرضيع بين ذراعيه ويجعله يمشي بسرعة على سرير بطريقة طريفة للأمام، ثم يعود للخلف بجسده بنفس الطريقة.

وسخر المتابعون في تعليقاتهم من المشهد، حيث حذروا الأمهات بعدم ترك الأب مع الأطفال الصغار تحت أي ظرف.

Shake it off, shake it off~

Shake it off, shake it off~

Posted by PearVideo on Wednesday, December 20, 2017


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يوم واحد

هههههههههههه

[ عدد التعليقات: 3607 ] نشر منذ يوم واحد

فديو طريف ولا ظريف
هههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 23 ساعة

فيه فرق بين يلعب مع او يلعب بـ

عموما الاطفال نعمة من نعم الله علينا الله يحفظهم

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