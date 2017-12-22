فيديو طريف لأب يلعب مع ابنه الرضيع

بكين(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لأب صيني يحمل ابنه الرضيع بين ذراعيه ويجعله يمشي بسرعة على سرير بطريقة طريفة للأمام، ثم يعود للخلف بجسده بنفس الطريقة.

وسخر المتابعون في تعليقاتهم من المشهد، حيث حذروا الأمهات بعدم ترك الأب مع الأطفال الصغار تحت أي ظرف.