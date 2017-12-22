بالفيديو.. حصان يزور صديقته في المستشفى
فاجأت فتاة شقيقتها المريضة، بإحضارها حصانها إلى مستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، احتفالاً بعيد ميلادها .
حيث تركد الفتاة المريضة في أحد أجنحة المستشفى لتتعافى من عدوى بكتيرية مُنذ 13 أسبوعًا.
ونشرت شقيقة المريضة صورًا للحادثة الطريفة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشيدة بمساعدة الموظفين في تحقيق المفاجأة.
ويظهر الحصان محاصرًا من قبل فريق من العاملين الذين أدخلوه عبر ممر سيارات الإسعاف، ثم نقلوه بالمصعد إلى الطابق 13 حيث توجد غرفة الفتاة المريضة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يوم واحد
ياحنينه يااختها ,, يامزحلئه الحصان في الأصنصير ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6556 ] نشر منذ يوم واحد
ههههه صديق وفي ماقصر😁☺
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6556 ] نشر منذ يوم واحد
اللي باالصوره احلا من حصانها😁😊ابيه تعجبني ولونه حلو😁☺
alfahd42[ عدد التعليقات: 13264 ] نشر منذ يوم واحد
الحصان يفتن راعيه بحبه اذا تواصل معه كثير
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يوم واحد
لا فرق بين المريضة والحصان غير ان الحصان يسبح الله
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3607 ] نشر منذ يوم واحد
بهايم مصدقين السالفه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3607 ] نشر منذ يوم واحد
عقولهم وين شكلهم مصدقين انه يعرف الزياره
ما اقول غير الحمد لله على نعمة العقل
alfahd42[ عدد التعليقات: 13264 ] نشر منذ يوم واحد
هههههه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 24 ساعة
ههههههههههههههههههههههههه مسوي الواجب
بنت النور[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 23 ساعة
هههههه الله المستعان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 22 ساعة
هههههههههه ههههههههههه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 22 ساعة
زين أنها كانت تحب حصان
مو فيل ولا جيب لكزس😉😉😉
هلا[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 20 ساعة
يا حبهم للدوشة…