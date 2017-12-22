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بالفيديو.. حصان يزور صديقته في المستشفى

بالفيديو.. حصان يزور صديقته في المستشفى
لندن(صدى):

فاجأت فتاة شقيقتها المريضة، بإحضارها حصانها إلى مستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، احتفالاً بعيد ميلادها .

حيث تركد الفتاة المريضة في أحد أجنحة المستشفى لتتعافى من عدوى بكتيرية مُنذ 13 أسبوعًا.

ونشرت شقيقة المريضة صورًا للحادثة الطريفة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشيدة بمساعدة الموظفين في تحقيق المفاجأة.

ويظهر الحصان محاصرًا من قبل فريق من العاملين الذين أدخلوه عبر ممر سيارات الإسعاف، ثم نقلوه بالمصعد إلى الطابق 13 حيث توجد غرفة الفتاة المريضة.


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13 تعليق

[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يوم واحد

ياحنينه يااختها ,, يامزحلئه الحصان في الأصنصير ,,

[ عدد التعليقات: 6556 ] نشر منذ يوم واحد

اللي باالصوره احلا من حصانها😁😊ابيه تعجبني ولونه حلو😁☺

[ عدد التعليقات: 13264 ] نشر منذ يوم واحد

الحصان يفتن راعيه بحبه اذا تواصل معه كثير

[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يوم واحد

لا فرق بين المريضة والحصان غير ان الحصان يسبح الله

[ عدد التعليقات: 3607 ] نشر منذ يوم واحد

عقولهم وين شكلهم مصدقين انه يعرف الزياره
ما اقول غير الحمد لله على نعمة العقل

[ عدد التعليقات: 13264 ] نشر منذ يوم واحد

هههههه

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 24 ساعة

ههههههههههههههههههههههههه مسوي الواجب

[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 23 ساعة

هههههه الله المستعان

[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 20 ساعة

يا حبهم للدوشة…

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