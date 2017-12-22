بالفيديو.. حصان يزور صديقته في المستشفى

لندن(صدى):

فاجأت فتاة شقيقتها المريضة، بإحضارها حصانها إلى مستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، احتفالاً بعيد ميلادها .

حيث تركد الفتاة المريضة في أحد أجنحة المستشفى لتتعافى من عدوى بكتيرية مُنذ 13 أسبوعًا.

ونشرت شقيقة المريضة صورًا للحادثة الطريفة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشيدة بمساعدة الموظفين في تحقيق المفاجأة.

ويظهر الحصان محاصرًا من قبل فريق من العاملين الذين أدخلوه عبر ممر سيارات الإسعاف، ثم نقلوه بالمصعد إلى الطابق 13 حيث توجد غرفة الفتاة المريضة.

