أمريكا ترحب بفتح ميناء الحديدة وتؤكد دعمها للتحالف العربي

واشنطن(صدى):

رحبت الولايات المتحدة بفتح ميناء الحديدة والسماح بدخول المواد الإنسانية والإغاثية، معلنة دعمها لقوات التحالف العربي في مواجهة الميليشيات الحوثية في اليمن المدعومة من قبل النظام الإيراني.

وثمن البيت الأبيض في بيان، خطوات التحالف العربي نحو فتح الموانئ والسماح بإدخال الرافعات الأربع لتعزيز وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وندد البيت الأبيض، بعدوان ميليشيات الحوثي الإرهابية، ومحاولات إيران باستهداف الحرمين الشريفين بالصواريخ الباليستية.