كيفية التحقق من الأخبار الكاذبة على ” الفيس بوك “

واشنطن(صدى):

أعلنت شركة فيسبوك أنها ستضع نظام أكثر فعالية ودقة للتحقق والكشف عن الأخبار الكاذبة على موقع التواصل الاجتماعي، ويساعد هذا النظام الجديد على سرعة التحقق من البيانات الذي تعمل أحيانا بشكل بطئ.

وقد وضع فيسبوك علامات على الأخبار التي لم تثبت صحتها، ولكن هذه الطريقة أثارت الكثير من الجدل.

ولذلك قرر أن يعتمد على طريقة جديدة للتمييز بين الأخبار الزائفة والأخبار الصحيحة على موقعه من خلال جلب المقالات والأخبار المرتبطة بالأنباء الزائفة للتميز بينهم.

وقال فيسبوك أنه تم نشر عدد أقل من المواد الزائفة وفقا لهذه التجربة الجديدة، مؤكدا أن هذه الطريقة ستساهم في مكافحة هذا النوع من الأخبار.