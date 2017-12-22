اليابان تصدق على أضخم ميزانية في تاريخها

طوكيو(صدى):

صدقت حكومة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الجمعة، على أضخم موازنة دفاعية في تاريخها والبالغة 4.19 تريليون ين ياباني بمقدار 46 مليار دولار.

وسترفع اليابان ميزانية الدفاع 1.3% من العام الحالي، لتكون بذلك سادس زيادة سنوية في ظل حكم آبي؛ لتعزيز قدراتها الدفاعية من الصواريخ الباليستية، وسط تصاعد تهديدات كوريا الشمالية.

وجاء الإنفاق الدفاعي جزءا من موازنة البلاد لعام 2018، والبالغة 97.7 تريليون ين ما يعادل 860 مليار دولار، لتسجل أضخم ميزانية في تاريخ اليابان.