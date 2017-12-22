مصر تلغي تأشيرات دخول السعوديين

نايف السالم(صدى):

أعلنت نائبة وزير السياحة المصرية، الدكتورة عادلة رجب، إلغاء تأشيرات دخول السياح الخليجيين والعرب؛ خاصة السعوديين، لتمنح لهم من المطار؛ وذلك سعيا لجذب السياح للبلاد من العرب والآسيويين.

وأكدت النائبة، سيكون هناك طيران منتظم أكثر من الدول العربية، وزيادة للرحلات والحملات الترويجية المخصصة لشرم الشيخ، وخطة جديدة لشهر رمضان المقبل.

وقالت ” نأمل زيادة الأعداد على مستوى الدول الخليجية أو مستوى العرب ككل، لقد منحنا التأشيرات لمقيمي مجلس التعاون من المطار ولمدة 3 شهور لجميع الجنسيات الآسيوية والعربية العاملة والمقيمة بالسعودية ودول الخليج، مع بعض الاعتبارات الخاصة لجنسيتين أو ثلاث فقط من 70 جنسية تعمل في دول الخليج ” .