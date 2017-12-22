بالفيديو.. الشثري يحذر من استخدام التحايل والكذب للتهرب من الضرائب الحكومية

علي القحطاني(صدى):

أشار الدكتور سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، إلى عدم جواز التحايل والكذب؛ تهربا من الضرائب الحكومية، مؤكدا أن الكذب مُحرم وقد أمر الله بالصدق.

وجاء ذلك ردا على سؤال أحد المتصلين ببرنامج ” يستفتونك ” المعروض على قناة ” الرسالة ” ، حول حكم التحايل والكذب للتهرب من الضرائب الحكومية.

وأوصى ” الشثري ” الجهات الرسمية بتخفيف الضرائب، موضحا أن التخفيف أحد أسباب الرزق وأسباب وفرة القوة الاقتصادية للدولة.

