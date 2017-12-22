بالفيديو.. الشثري يحذر من استخدام التحايل والكذب للتهرب من الضرائب الحكومية
أشار الدكتور سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، إلى عدم جواز التحايل والكذب؛ تهربا من الضرائب الحكومية، مؤكدا أن الكذب مُحرم وقد أمر الله بالصدق.
وجاء ذلك ردا على سؤال أحد المتصلين ببرنامج ” يستفتونك ” المعروض على قناة ” الرسالة ” ، حول حكم التحايل والكذب للتهرب من الضرائب الحكومية.
وأوصى ” الشثري ” الجهات الرسمية بتخفيف الضرائب، موضحا أن التخفيف أحد أسباب الرزق وأسباب وفرة القوة الاقتصادية للدولة.
محمد[ عدد التعليقات: 2257 ] نشر منذ يوم واحد
يارب حسن الخاتمة
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يوم واحد
ولماذا لم تصدر فتوى بتحريم المكوس التي هي الضرائب السماحة الشيخ ام انه يجب طاعة ولي الأمر وان أخذ مالك وجلد ظهرك