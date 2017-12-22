دراسة: الوجبات السريعة تضر بالصحة العقلية
أكدت دراسة حديثة أن الوجبات السريعة ومشروبات الطاقة تضر بالصحة العقلية خاصة للمراهقين، وأشارت الأبحاث أن عدد كبير من الشباب يعانون من القلق والاكتئاب.
وقالت الدكتورة كريستين كوران، الباحثة الرئيسية لهذه الدراسة، إن هناك مخاوف من زيادة تناول الشباب والمراهقين لهذه المأكولات
وأوضح الباحثين أن هذه المنتجات تسبب زيادة هرمونات الدوبامين التي تشل العقول، مما يضر بالصحة النفسية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يوم واحد
اكيد هذي مايبغالها كلام ,,
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يوم واحد
فعلا بالسعوديه انواع النفسيات
زائر[ عدد التعليقات: 1005 ] نشر منذ يوم واحد
خليط الوجبات السريعه الكربوهيدراتيه احد اسباب التطرف و الارهاب و العنف الاجتماعي .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 23 ساعة
يكفي انها مخلوطة باشياء تغير هرمونات من يأكلها خاصة الاطفال
شوفو كيف تغير جيل اليوم …….. الشاب اصبح ناعم والشابة اصبحت اكثر خشونة
الحمد لله لا اكلها ولا حتى اولادي كفانا الله شرهم
قهوة المساء[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 20 ساعة
فقط النفسيات في السعودية!!!!
الله يعين السعودية عليكم….
غارقين في خيرها…ويسبونها…
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 20 ساعة
الله يعين السعوديات عليكم
قهوة المساء[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 20 ساعة
*وقالت الدكتورة كريستين كوران، الباحثة الرئيسية لهذه الدراسة، إن هناك مخاوف من زيادة تناول الشباب والمراهقين لهذه المأكولات*
الدراسة غربية وتتحدث بشكل عام.