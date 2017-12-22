دراسة: الوجبات السريعة تضر بالصحة العقلية

نورة الشهري(صدى):

أكدت دراسة حديثة أن الوجبات السريعة ومشروبات الطاقة تضر بالصحة العقلية خاصة للمراهقين، وأشارت الأبحاث أن عدد كبير من الشباب يعانون من القلق والاكتئاب.

وقالت الدكتورة كريستين كوران، الباحثة الرئيسية لهذه الدراسة، إن هناك مخاوف من زيادة تناول الشباب والمراهقين لهذه المأكولات

وأوضح الباحثين أن هذه المنتجات تسبب زيادة هرمونات الدوبامين التي تشل العقول، مما يضر بالصحة النفسية.