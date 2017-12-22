احتجاز عدد من المتهمين ضمن حملة مكافحة الفساد

نايف السالم(صدى):

استمرار في حملة مكافحة الفساد، كشف مصادر مطلعة، انه تم احتجاز المزيد من المتهمين بالفساد لاستجوابهم في التهم المنسوبة إليهم.

ومن جهة أخرى، تم إطلاق سراح عدد من المحتجزين الآخرين. وأضافت المصادر بأن مؤسسة النقد السعودي، طالبت بتجميد عدد من حسابات من لم يتم حجزهم؛ وحسابات لبعض الأفرد الذين على صلة بهم.

يذكر أنه تم مؤخرا تجميد أكثر من 376 حساب، وإيقاف 159 شخص تم استدعائه.