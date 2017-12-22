بالفيديو.. العثور على خاتم ألماس وسط 18 طن قمامة

بكين(صدى):

ضرب عدد من عمال النظافة في الصين مثال يٌحتذى به، حيث استطاعوا ادخال الفرحة على قلب سيدة مرة أخرى، بعدما فقدت خاتم زواجها ، وساعدوها في العثور عليه .

نشرت إحدى الصفحات عبر موقع فيس بوك مقطع فيديو لثمانية عمال نظافة يفرغون النفايات، ويبحثون وسط 18 طنا من القمامة عن خاتم ألماس قيمته 11 ألف يوان صيني.

وبعد بحث استمر فترة طويلة، استطاع عمال النظافة العثور على الخاتم، وظهرت السيدة ترتدي خاتمها مرة أخرى.