بالفيديو.. العثور على خاتم ألماس وسط 18 طن قمامة
ضرب عدد من عمال النظافة في الصين مثال يٌحتذى به، حيث استطاعوا ادخال الفرحة على قلب سيدة مرة أخرى، بعدما فقدت خاتم زواجها ، وساعدوها في العثور عليه .
نشرت إحدى الصفحات عبر موقع فيس بوك مقطع فيديو لثمانية عمال نظافة يفرغون النفايات، ويبحثون وسط 18 طنا من القمامة عن خاتم ألماس قيمته 11 ألف يوان صيني.
وبعد بحث استمر فترة طويلة، استطاع عمال النظافة العثور على الخاتم، وظهرت السيدة ترتدي خاتمها مرة أخرى.
So much effort! 8 janitors dug out a 11,000 value diamond ring…
So much effort! 8 janitors dug out a 11,000 value diamond ring for a woman from 13 tons of trash.
Posted by PearVideo on Wednesday, December 20, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يوم واحد
الحلال مايضيع ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 23 ساعة
نيتها صافية
قهوة المساء[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 20 ساعة
فعلا…الحلال ما يضيع…