باكستان: مسلمو العالم يقفون ضد هجمات الحوثيين الصاروخية

إسلام آباد(صدى):

أكد مجلس علماء باكستان، كشف الوجه الحقيقي لميليشيات الحوثي، والنوايا الإيرانية ومخططاتها التي تستهدف أمن الحرمين الشريفين؛ بعد الصاروخ الإيراني الصنع تجاه الرياض.

وثمن المجلس جهود القوات الأمنية في المملكة، مقدرا نجاحها في تدمير الصواريخ القادمة من اليمن، إلى أراضي المملكة، معلنا أن الشعب الباكستاني وجميع مسلمي العالم يقفون ضد الهجمات الصاروخية التي تشنها ميليشيات الحوثي باتجاه الديار المقدسة.

وعقد مجلس علماء باكستان اجتماع طارئ؛ لبحث الأمر، برئاسة الشيخ طاهر محمود الأشرفي في مدينة لاهور الأثرية بشرق باكستان، و بحضور عدد كبير من رؤساء الجمعيات الإسلامية وكبار رجال الصحافة والإعلام وممثلي الجمعيات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني، وممثلين من مختلف شرائح المجتمع الباكستاني.