إنقاذ 252 راكبا بعد انقلاب عبارة بالفلبين

مانيلا(صدى):

انقلبت عبارة فلبينية بسبب سوء الأحوال الجوية أمس الخميس، وتمكنت قوات خفر السواحل الفلبينية اليوم من إنقاذ 252 راكب في العبارة وكان بينهم أسترالي وزوجته الفلبينية.

وأعلن الكابتن أرماند باليلو، المتحدث باسم قوات خفر السواحل، وفاة خمسة أشخاص وإنقاذ 252 راكب حيث كانت العبارة تحمل 257 راكب، مضيفا أنه تم العثور على كافة الركاب وطاقم العبارة .

وأشار إلى أنه سيتم إعادة التقييم بعد سماع أقوال أسر الركاب المفقودين.

يذكر أن، العبارة قد غادرت الميناء في الساعة التاسعة صباحا وانقلبت بسبب رياح قوية وأمواج في حوالي الساعة الواحدة.