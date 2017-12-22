السجن عامين لـ ” مقيمين باكستانيين ” بتهمة التزوير
حكمت المحكمة الجزائية بالرياض بالسجن عام كامل لمقيم باكستاني، يدعى عمران علي نذكر أحمد، بعد إدانته بتهمة التزوير.
أصدرت المحكمة الحكم برقم ( 38296780 ) بتاريخ 12/8/1438 هـ، وأبلغت الجهات المختصة بتنفيذ الحكم.
كما أصدرت حكما بسجن الباكستاني، محمد أنور عبدالرحيم، عاما كاملا بتهمة التزوير، وصدر الحكم برقم ( 38332531 ) بتاريخ 4/9/1438 هـ، وأبلغت الجهات المختصة بتنفيذ الحكم.
ويأتي ذلك بحسب بيانا أصدرته وزارة الداخلية.
احمد[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ يوم واحد
الهندي والباكساني والبنقالي تجاوز عددهم في بلادنا عشرة مليون من غير فايدة!! لعبوا بحسبت البلد تزوير وسرقات ومخدرات وخمور وقتل وسطو مامنهم فايدة غير الفساد والعبث ؟؟؟ اوطانهم اولا منا بيهم رحلوهم لبلدانهم