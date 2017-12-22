السجن عامين لـ ” مقيمين باكستانيين ” بتهمة التزوير

سعيد العجل(صدى):

حكمت المحكمة الجزائية بالرياض بالسجن عام كامل لمقيم باكستاني، يدعى عمران علي نذكر أحمد، بعد إدانته بتهمة التزوير.

أصدرت المحكمة الحكم برقم ( 38296780 ) بتاريخ 12/8/1438 هـ، وأبلغت الجهات المختصة بتنفيذ الحكم.

كما أصدرت حكما بسجن الباكستاني، محمد أنور عبدالرحيم، عاما كاملا بتهمة التزوير، وصدر الحكم برقم ( 38332531 ) بتاريخ 4/9/1438 هـ، وأبلغت الجهات المختصة بتنفيذ الحكم.

ويأتي ذلك بحسب بيانا أصدرته وزارة الداخلية.

