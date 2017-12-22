مقتل 6 من رجال الشرطة الأفغانية في انفجار جنوب البلاد

كابل(صدى):

أكد مسؤول أفغاني اليوم الجمعة، أن ستة على الأقل من رجال الشرطة الأفغانية قتلوا في انفجار سيارة مفخخة بإقليم قندهار جنوب البلاد.

ووقع الانفجار، عندما حاولت سيارة ” هامفي ” مدرعة مفخخة دخول مقر الشرطة بمنطقة ” مايواند ” ، طبقًا لحاجي محمد نادر، أحد أعضاء المجلس الاقليمي لقندهار.

وأضاف نادر، أن المهاجم الانتحاري فجر العبوات الناسفة في نقطة التفتيش الأولى، عندما حددت قوات الأمن هويته، مشيرًا إلى أن سبعة آخرين أصيبوا في الانفجار وأن عدد الضحايا ربما يرتفع.

من جهته ذكر قاري يوسف أحمدي المتحدث باسم طالبان، الذي أعلن مسؤولية الحركة عن الانفجار، أن عددًا كبيرًا من رجال الشرطة قتلوا وأصيبوا.

يذكر أن الهجمات على المواقع والقواعد الأمنية تتزايد في مختلف أنحاء البلاد، وأصبحت تحدث بشكل أسبوعي وأحيانًا يومي في الأشهر الأخيرة.