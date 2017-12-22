تخرج 3 طلاب مصابين بالتوحد في جامعة الملك عبد العزيز

علي القحطاني(صدى):

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز خلال الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي نظمته وكالة عمادة شؤون الطلاب لذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة بمركز الملك فيصل للمؤتمرات، تخرج ثلاثة طلاب مصابين بالتوحد ودخولهم سوق العمل مشيرا أن لديهم سرعة في الأداء وإتقان العمل.

وأوضحت الجامعة في الحفل نجاحها في التدريس للطلاب المصابين بالتوحد حيث تعتبر من الجامعات التي تهتم بتعليمهم وتهيئتهم وتأهيلهم لسوق العمل ككوادر.

وأشار الدكتور وجدي وزان والدكتور حسين نجار إلى مرض التوحد وكيفية تشخيص المرض والتعامل معه وطرق العلاج .