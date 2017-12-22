ارتفاع معدل السمنة بين طلاب المنطقة الشرقية

خالد الضبيبي(صدى):

أوضح الدكتور باسم فوتا، رئيس لجنة التغذية والتثقيف الصحي لجمعيات التحالف السعودي للأمراض غير المعدية، أن المسح الميداني الذي أعدته اللجنة هذا العام تضمن 30 ألف طالب وطالبة في حوالي 70 مدرسة بالمنطقة الشرقية، وتبين أن معدل السمنة بين طلاب المرحلة المتوسطة بلغ 35%، وفي المرحلة الثانية بلغ 42%.

وقال فوتا أن المسح الميداني أكد انخفاض السمنة لدي طلاب المرحلة الابتدائية بنسبة بلغت 5%، واتضح نقص الوزن وسوء التغذية في أكثر من 50 مدرسة نتيجة ثقل الحقيبة المدرسية. وكشف المسح أن الأطفال الذين يعانون من نقص الوزن في المرحلة الابتدائية سيعانون من السمنة في المرحلة المقبلة.

كما تبين أكثر من 50 طالب وطالبة يعانون من ارتفاع السكر وتم تحويلهم للمراكز الصحية.

ونبه فوتا إلى أهمية الأغذية الصحية مشيرا أن 30% من الطلاب والطالبات لا يتناولون وجبة الإفطار، مما يتسبب في أمراض صحية وذهنية وعدم الاستيعاب والتشتت الذهني.

وأوضح البحث أن يوجد ارتفاع في ضغط الدم لدى طلاب المرحلة الثانوية بنسبة 33%، بينما طلاب المرحلة المتوسطة يعانون من ارتفاع ضغط الدم بنسبة 23% مبينا أن هؤلاء الطلاب معرضون للإصابة بالفشل الكلوي وأمراض القلب والسكتة الدماغية بسبب السمنة.