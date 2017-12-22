إلزام ” الطيران الخاص ” بإرسال بيانات المسافرين.. وعقوبات قانونية

نايف السالم(صدى):

ألزم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الحكيم التميمي، شركات الطيران الخاص العاملة بالمملكة، بإرسال بيانات المسافرين على الرحلات الخاصة من وإلي المملكة إلى نظام تسجيل المسافرين الخاص بوزارة الداخلية.

وكان قد جاء توجيه من وزارة الداخلية إلى رئيس الهيئة العامة للطيران، بإلزام شركات الطيران بإرسال البيانات والمعلومات، محذرًا بأنه إذا لم يتم الإلتزام ستكون هناك عقوبات قانونية.

وقد منحت رخص التشغيل لـ7 شركات طيران خاص، لسد الفجوة الحالية بين العرض والطلب ورفع الاستثمارات الداخلية بما يتفق مع رؤية 2030.