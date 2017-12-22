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التأمينات: الاستفادة من برنامج ” حافز ” لا تؤثر على صرف تعويضات البطالة

التأمينات: الاستفادة من برنامج ” حافز ” لا تؤثر على صرف تعويضات البطالة
سالم المطيري(صدى):

أشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى الاستفادة من برنامج ” حافز ” باعتبارها غير مؤثرة على صرف تعويض البطالة عبر ” ساند ” بواقع 12 شهرا خلال عامين.

وأوضحت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، مساء أمس الخميس، على المشتركين ضرورة تسجيل الأجير الصحيح في نظام التأمينات.

وأكدت أن نسبة الاشتراك بلغت 22%، يتحمل المشترك منها 10% وصاحب العمل 12%، مشيرة لضرورة التسجيل قبل تجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لبدء العمل.


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