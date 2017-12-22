تركي الفيصل يحث المملكة للتمسك بحقها القيادي في تخصيب اليورانيوم

حمود العنزي(صدى):

حث الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، المملكة بعدم التخلي عن حقها السيادي، في تخصيب اليورانيوم، ضمن برنامجها النووي المدني.

وقال الأمير في مقابلة في الرياض، ” إنها مسألة سيادية إذا نظرنا إلى اتفاق مجموعة الخمسة زائد واحد مع إيران تحديدا فهو يسمح لإيران بالتخصيب ” .

وأشار ” الفيصل ” إلى أن الدول الست التي عقدت اتفاقا مع إيران في 2015، لرفع العقوبات الاقتصادية عن إيران في مقابل كبح الجمهورية الإسلامية لبرنامجها للطاقة النووية.

وتمثلت الدول الست في الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا.