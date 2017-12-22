مباريات اليوم للجولة 15 لدوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

يلتقي اليوم الجمعة كلا من الباطن وأحد ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام المباراة على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، في تمام الساعة 3.40 عصرا.

كما يستضيف نادي الاتفاق نظيره النصر، في تمام الساعة 8.30 مساءا، على ملعب الأمير بن فهد بالدمام.

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 24 نقطة، ويأتي الباطن في المركز السابع برصيد 19 نقطة، بينما يحتل أحد المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.

ويذكر أن فريق الاتفاق يتذيل قائمة ترتيب دوري المحترفين برصيد 11 نقطة.