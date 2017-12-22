المتمردون الشيوعيون بالفلبيين يعلنون وقف إطلاق النار في الكريسماس

مانيلا(صدى):

أعلن المتمردون الشيوعيون في الفلبيين، اليوم الجمعة، وقف إطلاق النار، خلال إجازة رأس السنة هناك، وذلك بعد يومين من إصدار الرئيس الفلبييني رودريجو دوتيرتي، أوامر للقوات الحكومية بوقف الهجمات ضدهم خلال عطلات مهرجان ” يوليتيد ” .

وقالت اللجنة المركزية لجماعة ” الحزب الشيوعي الفلبييني ” المتمردة إن وقف إطلاق النار سوف يسري اعتبارا من 23 حتى 26 ديسمبر، ومن 30 حتى الثاني من يناير المقبل.

يذكر أن الاعتداءات بين القوات الحكومية والمتمردين الشيوعيين تصاعدت، منذ أن أنهى دوتيرتي محادثات السلام مع المتمردين أوائل هذا الشهر، ثم أعلن رسميًا أن المتمردين إرهابيون.