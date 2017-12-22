” الصحة ” تعلن شروط ترخيص ممارسة النشاط في الصيدليات الخاصة

عادل الحربي(صدى):

أغلقت وزارة الصحة، 4 صيدليات؛ لارتكابها مخالفات تتعلق بالأنظمة المتبعة في القطاع الصحي الخاص.

وأكدت ” الصحة ” إن عدم وجود تراخيص ممارسة النشاط على رأس المخالفات المرتكبة، مشيرة إلى أن هناك 13 شرطا لإصدار التراخيص لممارسة النشاط في الصيدليات الخاصة.

وتمثلت الشروط في خطاب من صاحب الطلب شخصيا وموقع منه، ومن ثم يتوجه إلى مدير عام الشؤون الصحية، أو مدير الرخص الطبية والصيدلة، وتعبئة استمارة طلب فتح صيدلية.

وجاءت على رأس الشروط، بلوغ صاحب الطلب سن الـ 21، شهادة حسن السيرة والسلوك من الشرطة تثبت عدم اتهامه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلى جانب مستخرج من السجل المدني موضح به المهنة الحالية.

ويلزم توضيح من صاحب الطلب بكونه يعمل بالقطاع الخاص، والإشارة إلى الجهة الذي يعمل بها، وإحضار موافقة جهة العمل ومصدقة من الغرفة التجارية.

