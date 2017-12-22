” الصحة ” تغلق أندية المستوصفات والمجمعات الطبية المخالفة

حمود العنزي(صدى):

أصدرت وزارة الصحة، قرارًا بإغلاق النوادي بكافة المستوصفات، والمجمعات الطبية التابعة لها، نتيجة لمخالفتهم، وتحولهم لأندية رياضية بعيدًا عن غرض منشأهم الأساسي وهو العلاج الطبيعي والتغذية.

وتقدم عدد من المستشفيات بالاعتذار للمشتركين عن إغلاق أنديتها، مبررين بذلك أن المنشأة الصحية معدة في الآصل للتشخيض والتمريض أو التأهيل وليست لممارسة الرياضة.

وأشارت الصحة إلى أن أن مراكز العلاج الطبيعي ومراكز التغذية المهمة لتأهيل المرضى توفر بعض الأجهزة الضرورية، ولكن حينما تعمد بعض المراكز إلى زيادة الأجهزة الرياضية التي ليس لها علاقة بالعلاج الطبيعي والتغذية، فإن مديريات الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات تقوم بإغلاقها لحين إزالة المخالفة.