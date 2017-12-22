تراجع أسعار النفط بعد ارتفاع الإنتاج الأمريكي

واشنطن(صدى):

تراجع أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعيدا عن أعلى مستوياتها منذ عام 2015، بعد ارتفاع الإنتاج الأمريكي وتوقعات إعادة فتح خط أنابيب فورتيز في بحر الشمال.

وشهد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 58.18 دولار للبرميل، انخفاض بلغ 18 سنتا، بمعدل 0.3%.

وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت 15 سنتاً، بمعدل 0.2%، إلى 64.75 دولار للبرميل.

ويرجع السبب وراء انخفاض اليوم، توقعات زيادة الإمدادات التي دفعت أصحاب المراكز الدائنة إلى البيع قبيل عطلة نهاية العام.