بدر حجي: مباراتنا مع الأخضر في ” خليجي 13 ” لن تنسى

نواف السالم(صدى):

قال الكويتي بدر حجي، لاعب المنتخب الكويتي السابق، إن ذكرى مباراة كأس ” خليجي 13 ” أمام المنتخب الأخضر، تظل عالقة في ذهنه.

وأوضح حجي: ” قبل مباراتنا مع الأخضر والتي تقود الفائز إلى اللعب مع قطر والفوز بالبطولة، كنت أعاني من إصابة في ظهري، وأخذت إبرة مخدرة كي أتحامل على إصابتي ” .

وتابع: ” دخلت المباراة دون أن أخبر مدربي واللاعبين بإصابتي، وقررت أن أشارك وألا أفكر في الإصابة، واستطعت صناعة هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثالثة، بعد تمريره إلى زميلي حمد الصالح. وانتهى اللقاء بفوز الأزرق على الأخضر الذي حقق كأس أمم أسيا في السنة ذاتها ” .

وأضاف حجي: ” جيل المنتخب السعودي في التسعينيات يطربني، ولكن يوسف الثنيان وخالد مسعد هما أفضل من واجهتهما مع الأخضر ” .