فيديو صادم لفئران تتجول بين أطعمة أحد المطاعم
وثق زبون أحد المطاعم في مدينة آنهوي الصينية، حادث صادم في مقطع فيديو، حيث قام بتصوير فئران تتجول بحرية بين أطعمة المطعم وتأكل الوجبات المعدة للزبائن.
وذكر ناشر المقطع أنه كان يتناول طعامه عندما لاحظ وجود الفئران وأخطر إدارة المطعم فتوجه أحد العاملين لإبعادها وتعامل مع الموقف وكأنه أمر عادي ومتكرر.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6556 ] نشر منذ يوم واحد
وعع😷
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يوم واحد
عندنا وعندهم خير
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يوم واحد
هم متعودين عليها ,,
,, ويش الغريب ؟؟