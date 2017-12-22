فيديو صادم لفئران تتجول بين أطعمة أحد المطاعم

بكين(صدى):

وثق زبون أحد المطاعم في مدينة آنهوي الصينية، حادث صادم في مقطع فيديو، حيث قام بتصوير فئران تتجول بحرية بين أطعمة المطعم وتأكل الوجبات المعدة للزبائن.

وذكر ناشر المقطع أنه كان يتناول طعامه عندما لاحظ وجود الفئران وأخطر إدارة المطعم فتوجه أحد العاملين لإبعادها وتعامل مع الموقف وكأنه أمر عادي ومتكرر.

