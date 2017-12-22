تراجع مبيعات إصدارات ” آبل ” الجديدة في المملكة

علي القحطاني(صدى):

أعلن عيسى العيسى، المتحدث الرسمي باسم الجمارك، عدد الهواتف المستوردة من قبل المملكة خلال الفترة من يناير 2016 إلى ديسمبر 2017، و بلغت نحو 47.1 مليون، بقيمة 31.2 مليار ريال.

وهبطت مبيعات شركة آبل في المملكة، من خلال إصدارتها الأخيرة لـ ” آيفون 8 ” و ” آيفون إكس ” ، مقارنة بالإصدارات السابقة سواء ” آيفون 6 ” ، أو ” آيفون 7 ” .

وتمثلت أسباب ضعف المبيعات لهاتفي آيفون8، و آيفون إكس، لغلاء الأسعار، التي تراوحت بحسب اللون والسعة والموديل بين 3100 إلى 3900 ريال لـ ” آيفون 8 ” ، بينما تراوحت أسعار ” آيفون إكس ” بحسب اللون والسعة بين 4300 إلى 5300 ريال، إلى جانب ضعف القوة الشرائية.