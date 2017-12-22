تفاصيل قرار الوزراء القاضي بصرف مساعدات للمتضررين السعوديين من الكوارث بالخارج

نايف السالم(صدى):

كشفت اليوم الجريدة الرسمية عن تفاصيل قرار مجلس الوزراء القاضي بصرف مساعدات للمصابين ولأسر المتوفين والمتضررين من الكوارث من السعوديين في الخارج.

وتضمن القرار أن يصرف للسعودي الذي يعمل خارج البلاد سواء كان مكلفا بالعمل في الخارج، أو متعاقدا أو موظفا، المساعدات التي تمنحها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق والمساعدات تكون حسب حالة الإصابة كالتالي: فالإصابات المستديمة يصرف مبلغ 120.000ريال لكل مصاب، والإصابات الجزئية يصرف جزء مما يصرف في الإصابات المستديمة.

وكذلك قرر أن يصرف لأسرة المتوفى السعودي الذي كان يعمل بالخارج وسبب وفاته إحدى الكوارث من سيول وحرائق مبلغ 80.000 ريال ويضاعف المبلغ إذا كان له أطفال.

وأكدت أن هذه المساعدات تصرف في حالة حدوث كوارث طبيعية ليس للإنسان دخل فيها مثل السيول والفيضانات والأمطار والزلازل والبراكين والرياح والأعاصير والصواعق والأمراض الوبائية بالحيوانات وكوارث الهبوط والتصدعات والانزلاقات والتشققات الأرضية والطبيعية.