بالوتيلي مستعد للعودة إلى مانشستر سيتي دون أجر

نواف السالم(صدى):

أعرب اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم فريق نيس الفرنسي لكرة القدم الخميس، عن رغبته الكبيرة بالعودة الى مانشستر سيتي الانكليزي واللعب معه دون أجر، من اجل الفوز بالألقاب والتحديات.

وقال المهاجم المشاكس ذو الـ 27 عام في مقابلة مع صحيفة، ” دون اي شك، وحتى من دون أجر ” .

وتابع بالوتيلي الذي يدافع عن الوان نيس للموسم الثاني وسجل له 16 هدفا في 21 مباراة في الدوري الفرنسي، ” في هذا النادي ” سيتي ” هناك مناخ واحد. سأعود اليه لالعب ومن دون اجر. هدفي هو العودة الى ناد كبير من اجل الفوز من جديد بشيء مهم. اريد اللعب من جديد مع فريق قوي. اريد اللعب في دوري ابطال اوروبا والفوز بشيء ما ” .