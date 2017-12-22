الكاتب سلطان الزايدي يهاجم وليد الفراج بسبب الهلال
وجه الكاتب الرياضي سلطان الزايدياتهاما للإعلامي وليد الفراج بعدم الحيادية، مهاجما إياه؛ نتيجة لمقالة نشرها الإعلامي عن نادي الهلال والدوري.
وتحدث الإعلامي في مقالته الأخيرة تحت عنوان ” طار الدوري ولا لسة ” ، عن النتائج السيئة للهلال في الفترة الأخيرة في الدوري.
وقال ” الزايدي ” معلقا على مقالة الفراج، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” بتاع الأكشنة خايف يطير الدوري من الهلال حتى في مقالاته هلالي الهوى، الهلال يجري في دمه، ولا يرفع ضغطك إلا إذا تكلم عن الحياد ” .
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