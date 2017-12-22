الكاتب سلطان الزايدي يهاجم وليد الفراج بسبب الهلال

ماجد محمد(صدى):

وجه الكاتب الرياضي سلطان الزايدياتهاما للإعلامي وليد الفراج بعدم الحيادية، مهاجما إياه؛ نتيجة لمقالة نشرها الإعلامي عن نادي الهلال والدوري.

وتحدث الإعلامي في مقالته الأخيرة تحت عنوان ” طار الدوري ولا لسة ” ، عن النتائج السيئة للهلال في الفترة الأخيرة في الدوري.

وقال ” الزايدي ” معلقا على مقالة الفراج، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” بتاع الأكشنة خايف يطير الدوري من الهلال حتى في مقالاته هلالي الهوى، الهلال يجري في دمه، ولا يرفع ضغطك إلا إذا تكلم عن الحياد ” .