حقيقة زيادة رواتب موظفي الكهرباء
كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” عن عدم صحة ما يتم تداوله في شأن زيادة رواتب موظفيها بنسبة 12%، بمناسبة حصول الشركة على المركز الأول عربيًّا.
وتداول مغردون عبر موقع ” تويتر ” للتواصل الاجتماعي، نبأ زيادة رواتب موظّفي الشركة السعودية للكهرباء أمس الخميس، بنسبة 12%، معللين الزيادة بأنّها بمناسبة استحواذ الشركة على المركز الأول عربيًّا.
همس~[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ يوم واحد
بالعقل اكيد هالخبريه مو صح ؛
واي خبريه عن زيادة رواتب بتكون اشاعه ،
فلا احد يتحمس لهالاخبار 😅~
احمد[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ يوم واحد
الحمدالله الوطن مليان فلوس تريليونات خير كثير وبركة باستطاعتك الحصول ع المال الوفير من غير زيادات بطرق اخري سهلة وحلال!! اعمل في اي سلعة باي مجال.. مسموح لك بالترخيص حتي لو كنت موظف حكومي ،،،انت مواطن لك الافضلية احق من الاجنبي.. الترخص بالاش ب100ب ريال وارخص ايجارات المحلات بالعالم بالسعودية اعمل مشروع بسيط مثل محل جولات او سوبرماكت او مطعم وغيرها من المشاريع الكثير البسيطه تجني منها ملايين الريالات !!!
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 725 ] نشر منذ يوم واحد
اخ احمد من قالك الموظف يقدر يفتح محل الموظف ممنوع انه يفتح محل ولا يعطى رخصة محل ولاسجل تجاري