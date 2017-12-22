حقيقة زيادة رواتب موظفي الكهرباء 

نايف السالم(صدى):

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” عن عدم صحة ما يتم تداوله في شأن زيادة رواتب موظفيها بنسبة 12%، بمناسبة حصول الشركة على المركز الأول عربيًّا.

وتداول مغردون عبر موقع ” تويتر ” للتواصل الاجتماعي، نبأ زيادة رواتب موظّفي الشركة السعودية للكهرباء أمس الخميس، بنسبة 12%، معللين الزيادة بأنّها بمناسبة استحواذ الشركة على المركز الأول عربيًّا.