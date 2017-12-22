القصبي: وزارة التجارة تستهدف المستثمر السعودي قبل الأجنبي

نايف السالم(صدى):

أوضح وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، إن المملكة تعمل على محور التخصيص؛ وهناك خطة إستراتيجية مرحلية بهذا الشأن.

وقال القصبي، إنه تم تحديد 16 جهة للتخصيص، بالإضافة إلى أن المملكة أسست مركز للتخصيص.

وأضاف ” نحن نخدم ونستهدف المستثمر السعودي قبل المستثمر الأجنبي، والمستثمر الوطني أحق ” . وأكد على أن الوزارة تسعى جاهدة للتواصل المستمر مع رجال الأعمال والشركات الوطنية.

وتابع، أن الوزارة ستدعم 100 شركة وطنية وذلك بعد تواصلهم مع 400 شركة؛ وفقا لبرنامج ريادة الشركات تحت قيادة الوزارة.

يذكر أن، برنامج ريادة يهدف إلى دعم الشركات الوطنية في الشراء، والاستحواذ، وتمكنها من الانطلاق إلى الأسواق العالمية؛ لإيجاد فرص وظيفية وتوطين التقنية.