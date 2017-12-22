قائد حوثي يستفز السعوديين.. وهكذا ألجمه اليمنيون 

فهمي محمد(صدى):

نشر رئيس ما تُسمّى بـ ” اللجنة الثورية العليا للحوثيين ” محمد علي الحوثي، عبر حسابه في موقع ” تويتر ” : تغريدة استفزت رواد مواقع التواصل وجاء فيها: ” نحن مستعدين للتعويض لبعض المنازل بالعاصمة السعودية في حال أثبتت لجنة تحقيق دولية مستقلة أن الشظايا هي من شظايا بركان اتش 2، حيث اتهم بشكل يثير السخرية صواريخ الباتريوت التي اعترضت ” صاروخهم الإرهابي ” ، بأنها هي سبب أضرار المنازل.

من جهة أخرى سخر مواطنون يمنيون من تغريدة ” الحوثي ” ، وطالبوه بتسليم رواتب الموظفين الحكوميين في صنعاء ومدن يمنية أخرى، حيث اتهموا مليشياتهم بنهب أموال الشعب اليمني.