مسؤول يمني يكشف سرا جديدا عن صورايخ الحوثيين تجاه الرياض

فهمي محمد(صدى):

أكد مسؤول يمني بارز، عبر معلومات جديدة تورط إيران في الصواريخ التي يطلقها الحوثيون باتجاه المملكة، لافتاً إلى أن تلك الصواريخ يشرف على إطلاقها خبراء إيرانيون.

وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية عبد الباسط القاعدي، إن هناك معلومات مؤكدة أن الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون إيرانية الصنع، مشيراً إلى أن اليمن لم يكن لديها التكنولوجيا المستخدمة في تلك الصواريخ وفقا لعكاظ.

وأضاف القاعدي أن اليمن لم تتوفر لديها في السابق خبراء عسكريون للتعامل مع مثل تلك الصواريخ الحديثة مما يؤكد أن الخبراء قدموا من إيران، مشدداً على أن الميليشيات الحوثية أخطر من حزب الله ولا تقبل بالحلول السلمية.