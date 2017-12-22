مسؤول يمني يكشف سرا جديدا عن صورايخ الحوثيين تجاه الرياض
أكد مسؤول يمني بارز، عبر معلومات جديدة تورط إيران في الصواريخ التي يطلقها الحوثيون باتجاه المملكة، لافتاً إلى أن تلك الصواريخ يشرف على إطلاقها خبراء إيرانيون.
وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية عبد الباسط القاعدي، إن هناك معلومات مؤكدة أن الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون إيرانية الصنع، مشيراً إلى أن اليمن لم يكن لديها التكنولوجيا المستخدمة في تلك الصواريخ وفقا لعكاظ.
وأضاف القاعدي أن اليمن لم تتوفر لديها في السابق خبراء عسكريون للتعامل مع مثل تلك الصواريخ الحديثة مما يؤكد أن الخبراء قدموا من إيران، مشدداً على أن الميليشيات الحوثية أخطر من حزب الله ولا تقبل بالحلول السلمية.
jamalco[ عدد التعليقات: 5658 ] نشر منذ يوم واحد
دنت بحول الله نهايتهم الحوثين المجوس الروافضه الملاعين ويجتثو من جذورهم وترتاح البشريه من مكايدهم وشرورههم ردالله كيدهم في نحورهم وماهي إلا سويعات ويخلص منهم خالص بحول الله هلت بوادر النصر اللهم عليك بهم فإنهم لايعجزوك ظلو وأظلو وحاربو دينك وعبادك
ابوبدر[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ يوم واحد
اي سر واي خراط.. الكل يدري ان ايران وراء الحوثيين وحزب الشيطان والارهاب في المنطقة وهي من تحاربنا وتطلق الصواريخ بخبرائها واتباعها باتجاهنا وتثير المشاكل على حدودنا . الايرانيين من يومهم قذرين فاما يكسبون الحرب كما فعلوا في سوريا والعراق والا يستنزفونك عسكريا وماليا باطالة امد الحروب