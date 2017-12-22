بالفيديو.. وافد هندي يكتب القرآن الكريم كاملاً بخط يده
بسبب عدم تمكنه من حفظ القرآن، قرر عامل وافد هندي الجنسية، كتابة القرآن الكريم كاملاً بخط يده في مقر سكنه بعد الانتهاء من عمله في إحدى الورش الصناعية بالقصيم.
العامل يدعى عبدالحنان خان أكد أنه فعل ذلك ليكون شفيعاً له لدخول الجنة، وعرض تقرير تليفزيوني لقناة ” الإخبارية ” نسخة المصحف التي كتبها العامل بخط مزخرف وتشكيل كامل للحروف، مبيناً أن “خان” تمكن من كتابة المصحف في عامين ونصف العام بنسخة مشابهة للنسخة الأصلية من المصحف الشريف.
همس~[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ يوم واحد
مشاء الله ؛
اسأل الله أن يجعل مَ كتبه شفيعاً له يوم القيامه 🙏🏻~
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✍ إغتنمو يوم الجمعة :
⏺ قراءة سورة الكهف
⏺ الصلاة على النبي
⏺الحرص على ساعة
الإستجابة..
🌻وجمعه عامره بذكر الرحمن🌻~
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6556 ] نشر منذ يوم واحد
ماشاء الله جعله الله شفيعاً لنا وله😊
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يوم واحد
انه حب القرآن الكريم اذا سكن سويدا القلوب
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يوم واحد
ماشاء الله تبارك الله ,,
,, هذي هي النعمه وهذه هي التجارة الرابحه ,, انها التجارة مع الله ,,
,, اللهم ارزقنا ووالدينا وإياه والمسلمين جنات النعيم ,,آمين ,,
الابهاوي[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ يوم واحد
اللہم أنت العظيم الذي عزَّ شأنك، والغفور الذي شمل كل شيء غفرانك والغني الذي فاض على العباد جودك وكرمك، وأنت النور الذي ضاء الكون بنور وجهك وعظمتك، اللهم إفتح لنا مغاليق الأبواب، وهيّئ لنا خير الأسباب وارزقنا خيرة الأصحاب، واجعلنا من أهل التقوى وأولو الألباب
وصلِّ اللہم على محمدﷺ
صبحكم الله با الخير