بالفيديو.. وافد هندي يكتب القرآن الكريم كاملاً بخط يده

نورة الشهري(صدى):

بسبب عدم تمكنه من حفظ القرآن، قرر عامل وافد هندي الجنسية، كتابة القرآن الكريم كاملاً بخط يده في مقر سكنه بعد الانتهاء من عمله في إحدى الورش الصناعية بالقصيم.

العامل يدعى عبدالحنان خان أكد أنه فعل ذلك ليكون شفيعاً له لدخول الجنة، وعرض تقرير تليفزيوني لقناة ” الإخبارية ” نسخة المصحف التي كتبها العامل بخط مزخرف وتشكيل كامل للحروف، مبيناً أن “خان” تمكن من كتابة المصحف في عامين ونصف العام بنسخة مشابهة للنسخة الأصلية من المصحف الشريف.