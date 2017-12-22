بوينج تفوز بعقد قيمته 480 مليون دولار لتقديم خدمات دعم لسلاح الجو الملكي
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الخميس، إن شركة بوينج فازت بعقد دفاعى أمريكى بقيمة 480 مليون دولار لتقديم خدمات دعم وإصلاح للقوات الجوية الملكية السعودية.
كما قال البنتاجون، إن شركة لوكهيد مارتن حصلت على عقد دفاعى أمريكى قيمته 945 مليون دولار أمريكى يتعلق بصواريخ باتريوت للولايات المتحدة وقطر والسعودية.
عبدالرحمن الشهراني[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ يوم واحد
شي يخليك تصدع
الحين قطر ماخذه باتيريوت
مادري اضحك او اشفق على
هذا الخميم ضيع البلد
jamalco[ عدد التعليقات: 5658 ] نشر منذ يوم واحد
إبن موزه تميم الخوف قاطع قلبه دمر قطر وأثار الفتن والقلاقل في الشعوب ونبذته كل الشعوب مدعم الإرهاب ومؤوي الإخوان الدواعش وزعيمهم قرداوي الدوحه زعزع الله كيانه وحاق به مكره السي أحاط به