بوينج تفوز بعقد قيمته 480 مليون دولار لتقديم خدمات دعم لسلاح الجو الملكي

نايف السالم(صدى):

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الخميس، إن شركة بوينج فازت بعقد دفاعى أمريكى بقيمة 480 مليون دولار لتقديم خدمات دعم وإصلاح للقوات الجوية الملكية السعودية.

كما قال البنتاجون، إن شركة لوكهيد مارتن حصلت على عقد دفاعى أمريكى قيمته 945 مليون دولار أمريكى يتعلق بصواريخ باتريوت للولايات المتحدة وقطر والسعودية.