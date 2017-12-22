موريتانيا تتسلم طائرة جديدة من طراز ” بوينج ماكس “

نواكشوط(صدى):

تسلمت الشركة الموريتانية للطيران – وهى شركة قومية – الخميس، بمطار نواكشوط الدولي، طائرة جديدة، لتعزيز أسطول الشركة.

ونقلت الإذاعة الموريتانية عن مصدر قوله: “إنه تم اقتناء طائرة (بوينج ماكس) جديدة من نوع “737 ـ MAX 8 ” من مصنع شركة (بوينج)، مضيفًا أن هذه الطائرة تعتبر من الجيل الأحدث وتتسع لـ 175 راكبا، كما أنها مجهزة بشاشات ووسائل الترفيه والإنترنت والخرائط، إضافة إلى أنها مجهزة بمحركين بتكنولوجيا فائقة الدقة، وهى أقل استهلاكا للكوروزين بنسبة 16% مقارنة بالطائرات الأخرى.

وأكد المصدر، أن هذا النوع من الطائرات برهن على تكيفه مع مختلف الظروف المناخية القارية.