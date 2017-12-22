10 ملايين دولار دعما من بريطانيا لتلبية احتياجات لاجئى جنوب السودان

جوبا(صدى):

تلقى مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين فى السودان دعما ماليا من بريطانيا، قدره نحو 10 ملايين دولار، بهدف الاستجابة لاحتياجات لاجئى دولة جنوب السودان المتواجدين فى الخرطوم، وكذلك اللاجئين المتوقع وصولهم فى الفترة من 2018 ـ 2020.

ورحب مكتب المفوضية بالسودان – فى بيان الخميس، بمساهمة حكومة المملكة المتحدة البالغة 7.5 مليون جنيه إسترلينى (ما يعادل 9.9 مليون دولار) موزعة على ثلاث سنوات.

وذكرت المفوضية أنها سوف تستخدم الدعم لتوفير المساعدة المنقذة للحياة للاستجابة للاحتياجات الحيوية للاجئين من جنوب السودان والمجتمعات المضيفة فى ولايات النيل الأبيض، غرب وجنوب كردفان، وشرق وجنوب دارفور، فى مجالات الحماية والمياه والصرف الصحى والتعليم.