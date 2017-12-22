مستشار عرفات: ترامب وقف مع إسرائيل والعالم وقف مع فلسطين

القدس(صدى):

أكد محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، أنه يجب إعادة التفكير فى الخطوات العربية والتحدث مع الأمريكان من وضع متوازن نسبيا، موضحا إن هذا أفضل من المقاطعة.

وكتب رشيد عبر حسابه على تويتر: “لا أريد أن أفسد الابتهاج بتصويت الجمعية العامة نصرة للشعب الفلسطينى، لكنى فقط أقول العمل الجدى يبدأ الآن، علينا إعادة التفكير بخطواتنا، ترامب وقف مع إسرائيل والعالم وقف مع فلسطين”.

وأوضح رشيد: “الآن نستطيع التحدث مع الأمريكان من وضع متوازن نسبيا، وذلك أفضل من المقاطعة”