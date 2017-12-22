حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على الأجزاء الشمالية من المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ,وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج,بيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-36 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.