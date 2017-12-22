الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار مجلس الأمن 2393 بشأن المساعدات الإنسانية إلى سوريا

بروكسل(صدى):

رحب الاتحاد الأوروبي باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار 2393 المتعلق بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سوريا.

وأوضحت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فدريكا موجريني في بيان أن ثلاثة ملايين شخص لا يزال يتعذر الوصول إليهم، معربةً عن قلقها إزاء استمرار عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى 13.1 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك أكثر من 1.3 مليون شخص يعيشون في ظروف تشبه الحصار.

وأدان البيان بشدة استمرار الانتهاكات المنتظمة والواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان، فضلاً عن الهجمات الأخيرة واستمرار حصار الغوطة الشرقية، مطالبًا النظام السوري السماح بالوصول الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية وعمليات الإجلاء الطبي.

وأكد أن العقبات التي يضعها النظام أمام المساعدات الإنسانية وعمليات الإجلاء الطبي في الغوطة الشرقية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.