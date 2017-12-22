أستراليا: سننهي الضربات الجوية ضد داعش فى العراق وسوريا

كانبرا(صدى):

قالت وزيرة الدفاع الاسترالية ماريز باين، اليوم الجمعة، إن بلادها ستنهى الضربات الجوية ضد تنظيم داعش فى العراق وسوريا وتعيد طائراتها من طراز سوبر هورنيت بعد مشاركتها لمدة ثلاث سنوات فى التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط.

وأضافت فى مؤتمر صحفى أن القرار اتخذ بعد إعلان العراق النصر على داعش، وبعد مناقشات مع العراق ومع الدول أعضاء التحالف الدولى قررت الحكومة الاسترالية أننا سنعيد من الشرق الأوسط إلى الوطن طائراتنا الست من طراز سوبر هورنيت”.

وأضافت أن المهمة كانت “طويلة وشاقة… قدم كل أفرادنا مساهمة استثنائية”.