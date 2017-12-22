وزير الثقافة والإعلام يصدر قرارات بتطوير القنوات التلفزيونية

نايف السالم(صدى):

أصدر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، أمس الخميس بتعليق بث القناة الثانية وتكليف هيئة الإذاعة والتلفزيون بتقديم خطة لتطويرها على نحو يلبي أهداف المملكة في مخاطبة العالم بشكل مهني، كما تضمن القرار توحيد بث القناة الاقتصادية مع القناة الإخبارية لدعم الجانب الاقتصادي في برامجها.

وفي هذا الصدد، جاء كذلك قرار الوزير بتحويل القناة الثقافية إلى قناة عامة وتطوير مضمونها على نحو يلبي تطلعات المشاهدين السعوديين.

ويتوقع أن يشهد التلفزيون السعودي تغييرات مهمة في البرامج والتغطيات استجابة للتطورات التي تشهدها جميع القطاعات في هذا العهد الزاهر.