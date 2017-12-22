وزير الثقافة والإعلام يصدر قرارات بتطوير القنوات التلفزيونية
أصدر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، أمس الخميس بتعليق بث القناة الثانية وتكليف هيئة الإذاعة والتلفزيون بتقديم خطة لتطويرها على نحو يلبي أهداف المملكة في مخاطبة العالم بشكل مهني، كما تضمن القرار توحيد بث القناة الاقتصادية مع القناة الإخبارية لدعم الجانب الاقتصادي في برامجها.
وفي هذا الصدد، جاء كذلك قرار الوزير بتحويل القناة الثقافية إلى قناة عامة وتطوير مضمونها على نحو يلبي تطلعات المشاهدين السعوديين.
ويتوقع أن يشهد التلفزيون السعودي تغييرات مهمة في البرامج والتغطيات استجابة للتطورات التي تشهدها جميع القطاعات في هذا العهد الزاهر.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ يوم واحد
ابك ورى ما تشجعوا الشباب…
شليويح عنده فكرة برنامج اسمه شليويح شوا … فكرة البرنامج في كل حلقه ينزل الإعلامي شليويح ضيف على شيخ قبيله بالبر ويسوي معاه حوار تفلزيوني…. وش رايكم ..برنامج منيح كتير ويعّرف الجيل الجديد بماضيهم الجميل
محمد السحيمي[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ يوم واحد
والله انا اقول لو تقفلونها كلها وتخلون قناه السنه والقران الحين اللي يبي معلومه ولا برنامج ولا بيتثقف الجوال ماخلى شي ،،
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22498 ] نشر منذ يوم واحد
طيب
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يوم واحد
طيب ,,
زائر[ عدد التعليقات: 1005 ] نشر منذ يوم واحد
القنوات الاعلاميه السعوديه اهدار مالي و ضياع وقت المشاهدين الميزه الوحيده انها علاج للارق سريع المفعول .
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يوم واحد
تبون تكونون التلفزيون السعوديه لا تعرضوا مسلسلات عادل امام وجميع المسلسلات المصريه
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يوم واحد
تبون تطورون التلفزيون السعودي
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ يوم واحد
يا راجل شيل ابو يمن من الإعلام برحمة والديك وبرامجهم التافهة والحقيرة وهمهم وشغلهم الأول الحقد وزرع الفتن في مجتمعنا المحافظ..
ابراهيم صالح
وبدر صالح
وواحد أخر يطلع في ال MPC ناسي اسمه وبرنامجه هابط ودخيل علينا..
وواحد أخر برضو يطلع في اليوتيوب والتلفزيون..
*كرامة المواطن والمواطنه السعودية خط أحمر عند ابو يمن*
ابو يزن[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 18 ساعة
نبيك ترجع السنة هذه اذا الله عطانا عمر في شهر رمضان محاضرات الشيخ علي الطنطاوي وقت الفطور رجع لنا زمن الطيبين تكفى نبي نعيش الزمن الجميل .مانبي تطور ولا شي ماجاء من ذا التطور غير الفتن الشعب السعودي من عقب القنوات والدش مايطالع في القناة الأولى السعوديه الا في أوامر ملكية وبس. اذا اردت ياوزير من الشعب يتابع القناة رجعها للزمن الجميل وراح تشوف من الي يتابع هذه القناة راح تشوف الشعب شعب جيل الطيبين..
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6394 ] نشر منذ 16 ساعة
ليش هو فيه قناة ثانية 😂