نيكي هيلي: نقدر إجراءات 64 دولة بشأن التصويت على وضع القدس

واشنطن(صدى):

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكى هيلي، تقدير الولايات المتحدة، لإجراءات 64 دولة لم تؤيد القرار الخاص للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وضع القدس.

وقالت هيلى فى تغريدة على صفحتها فى تويتر: ” نحن نقدر هذه الدول، لعدم مسايرتها لطريق هيئة الأمم المتحدة غير المسؤول ” ، مدرجة صورة تحتوى أسماء هذه الدول الـ64.

ووفقا لدعوة اطلعت عليها رويترز، طلبت هيلى فى وقت لاحق من الدول الأربع والستين التى صوتت بلا أو امتنعت عن التصويت أو لم تصوت حضور حفل استقبال فى الثالث من يناير “لشكركم على صداقتكم للولايات المتحدة”.